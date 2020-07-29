MEGOGO запустил собственный аудиораздел на Apple CarPlay. Теперь автомобилисты могут слушать подкасты непосредственно в своей машине, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, для того, чтоб слушать подкасты MEGOGO Audio в своем автомобиле, необходимо иметь машину с поддержкой Apple CarPlay и смартфон с последней версией приложения MEGOGO. Также использовать приложение можно и без доступа к интернету, предварительно загрузив аудиокониент.

Отмечается, что с недавних пор MEGOGO Audio стал доступен также и на Android Auto. А в прошлом месяце на MEGOGO появились первые аудиокниги собственного производства.

Напомним, MEGOGO Audio – это недавно созданное направление MEGOGO, которое имеет около 7000 аудиокниг, несколько сотен подкастов, часть из которых собственного производства. С самого начала раздел «Аудио» был доступен для пользователей приложения MEGOGO на смартфонах. Все подкасты на MEGOGO абсолютно бесплатные, даже для незарегистрированных пользователей. Большинство аудиокниг доступны по основной подписке MEGOGO, а некоторые – по поштучной продаже по аналогии к фильмовым премьерам. Кроме того, доступно определенное количество бесплатного книжного аудиоконтента.

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