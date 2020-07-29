Компания BritBox, занимающаяся потоковым вещанием и являющаяся совместным проектом BBC Studios и ITV, планирует расширить своё присутствие в мире, выйдя на рынки 25 стран в Европе, Азии, на Ближнем Востоке, в Южной Америке и Африке.

Представитель пресс-службы компании BritBox не уточнил, на рынки каких именно стран она планирует выходить и в какой срок. В настоящее время компания работает на рынках США, Канады, Великобритании, а также к концу года точно планирует начать работать в Австралии.

Читайте также: Британские вещатели готовят запуск конкурента Netflix

Генеральный директор компании ITV Кэролин МакКолл отметила: «Выход компании BritBox на новые рынки в разных уголках мира укрепит её позиции в быстро растущем секторе в качестве международного бренда премиум-класса».

Генеральный директор компании BBC Studios Тим Дэви в свою очередь добавил: «BritBox очень быстро нашел отклик в сердцах зрителей; при этом мы знаем о растущем аппетите у международной аудитории, которая любит великий британский контент».

Информация о расширении компании BritBox на новые международные рынки появилась вскоре после того, как она представила новую подборку оригинальных драматических сериалов для британского рынка.

В частности, пользователи услуги в Великобритании смогут увидеть сериал «Зверь должен умереть» с Джаредом Харрисом – экранизацию одноименного романа Николаса Блейка 1938 года, а также экранизацию «Преступления» Ирвина Уэлша.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.