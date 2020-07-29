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BritBox

Компания BritBox, занимающаяся потоковым вещанием и являющаяся совместным проектом BBC Studios и ITV, планирует расширить своё присутствие в мире, выйдя на рынки 25 стран в Европе, Азии, на Ближнем Востоке, в Южной Америке и Африке.

Представитель пресс-службы компании BritBox не уточнил, на рынки каких именно стран она планирует выходить и в какой срок. В настоящее время компания работает на рынках США, Канады, Великобритании, а также к концу года точно планирует начать работать в Австралии.

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Генеральный директор компании ITV Кэролин МакКолл отметила: «Выход компании BritBox на новые рынки в разных уголках мира укрепит её позиции в быстро растущем секторе в качестве международного бренда премиум-класса».

Генеральный директор компании BBC Studios Тим Дэви в свою очередь добавил: «BritBox очень быстро нашел отклик в сердцах зрителей; при этом мы знаем о растущем аппетите у международной аудитории, которая любит великий британский контент».

Информация о расширении компании BritBox на новые международные рынки появилась вскоре после того, как она представила новую подборку оригинальных драматических сериалов для британского рынка.

В частности, пользователи услуги в Великобритании смогут увидеть сериал «Зверь должен умереть» с Джаредом Харрисом – экранизацию одноименного романа Николаса Блейка 1938 года, а также экранизацию «Преступления» Ирвина Уэлша.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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