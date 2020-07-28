Киевское областное территориальное отделение АМКУ открыло дело против КП «Киевавтошляхмост». АМКУ недоволен тем, что предприятие злоупотребляет своим монопольным положением и завышает цены за размещение кабелей провайдерами на мостах, передает UBR.
Как известно, конфликт между провайдерами и собственниками инфраструктур существует давно. В данном случае интернет-провайдерам приходится переплачивать за использование кабельных канализацией на киевских мостах.
«Вопрос к этому коммунальному предприятию заключается в том, почему оно завышает для интернет-провайдеров плату за использование каналов и мест размещения кабелей на мостах Киева – Патона, Метро, Южного и Северного», – сообщил глава Киевского отделения АМКУ Алексей Хмельницкий.
Вследствие такого злоупотребления могут пострадать и конечные потребители услуг, поскольку высокая стоимость использования инфраструктуры влечет за собой повышение тарифов.
Отмечается, что если злоупотребление КП «Киевавтошляхмост» будет доказано, предприятию грозит штраф в размере 10% от годового дохода. К слову, за прошлый год КП заработало 172,5 млн грн. Соответственно, максимальный размер финансового наказания может достигнуть 17,3 млн грн.
Напомним, Верховная Рада отклонила законопроект, касающийся упрощения доступа телеком-операторов к объектам инфраструктуры. Законопроект был призван прояснить вопросы касательно заключения договора о доступе, а также установления платы за использование инфраструктуры.