Киевское областное территориальное отделение АМКУ открыло дело против КП «Киевавтошляхмост». АМКУ недоволен тем, что предприятие злоупотребляет своим монопольным положением и завышает цены за размещение кабелей провайдерами на мостах, передает UBR.

Как известно, конфликт между провайдерами и собственниками инфраструктур существует давно. В данном случае интернет-провайдерам приходится переплачивать за использование кабельных канализацией на киевских мостах.

«Вопрос к этому коммунальному предприятию заключается в том, почему оно завышает для интернет-провайдеров плату за использование каналов и мест размещения кабелей на мостах Киева – Патона, Метро, Южного и Северного», – сообщил глава Киевского отделения АМКУ Алексей Хмельницкий.

Вследствие такого злоупотребления могут пострадать и конечные потребители услуг, поскольку высокая стоимость использования инфраструктуры влечет за собой повышение тарифов.

Отмечается, что если злоупотребление КП «Киевавтошляхмост» будет доказано, предприятию грозит штраф в размере 10% от годового дохода. К слову, за прошлый год КП заработало 172,5 млн грн. Соответственно, максимальный размер финансового наказания может достигнуть 17,3 млн грн.

Напомним, Верховная Рада отклонила законопроект, касающийся упрощения доступа телеком-операторов к объектам инфраструктуры. Законопроект был призван прояснить вопросы касательно заключения договора о доступе, а также установления платы за использование инфраструктуры.

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