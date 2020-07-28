Несмотря на негативные последствия пандемии Covid-19 для Японии и в частности – перенос игр Олимпиады-2020, которая должна была стать настоящей феерией телевидения, общий доход сектора платного телевидения от предоставляемых услуг в период с 2019 по 2024 год продемонстрирует среднегодовой рост на уровне 1.9%. Согласно прогнозам агентства GlobalData доходы сектора вырастут с 8.9 миллиарда долларов в 2019 году до 9.8 миллиарда долларов в 2024.

В Аналитическом отчёте о состоянии японских операторов телекоммуникаций отмечается, что общий рост доходов от предоставления услуг платного телевидения будет обеспечиваться, главным образом, за счёт улучшения показателей ARPU (совокупный средний доход, получаемый от одного пользователя) служб платного телевидения в прогнозируемый период с 2019 по 2024 год – несмотря на продолжающиеся тенденции кабельного отказничества, связанные с ростом спроса на услуги OTT-платформ в Японии. В целом показатель ARPU служб платного телевидения вырастет с 36.01 доллара США в 2019 году до 40.37 доллара США в 2024 году, при этом рост ARPU будет наблюдаться в секторах услуг кабельного телевидения, DTH и IPTV.

Согласно прогнозам компании GlobalData, в период с 2019 по 2024 год ведущей технологией в сфере доставки контента платного ТВ в Японии станет кабельное телевидение. Впрочем, доля его подписчиков в общей абонентской базе платного ТВ будет продолжать снижаться по мере роста популярности IPTV. Улучшение покрытия высокоскоростных оптоволоконных сетей доступа к интернету будет способствовать дальнейшему развитию сектора услуг IPTV в Японии.

Ведущим провайдером услуг платного телевидения в Японии в период с 2019 по 2024 год станет компания KDDI. В качестве причины такого развития событий в аналитической службе называют прочное положение данной компании в сфере услуг кабельного телевидения, а также предложение абонентам экономически выгодных пакетов услуг Multi-Play, которые дают ей возможность успешно конкурировать на рынке.

В Аналитическом отчёте о состоянии японских операторов телекоммуникаций подчёркивался тот факт, что данная компания предлагает тарифный план «кабель плюс телефон» по цене 1 330 японских иен (12.2 доллара США) наряду с дополнительными преимуществами для абонентов – такими как более низкие тарифы на звонки и дополнительная скидка в размере 100 иен в месяц для подписчиков на услуги мобильной телефонии.

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