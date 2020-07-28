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Платное ТВ / Pay TV

Несмотря на негативные последствия пандемии Covid-19 для Японии и в частности – перенос игр Олимпиады-2020, которая должна была стать настоящей феерией телевидения, общий доход сектора платного телевидения от предоставляемых услуг в период с 2019 по 2024 год продемонстрирует среднегодовой рост на уровне 1.9%. Согласно прогнозам агентства GlobalData доходы сектора вырастут с 8.9 миллиарда долларов в 2019 году до 9.8 миллиарда долларов в 2024.

В Аналитическом отчёте о состоянии японских операторов телекоммуникаций отмечается, что общий рост доходов от предоставления услуг платного телевидения будет обеспечиваться, главным образом, за счёт улучшения показателей ARPU (совокупный средний доход, получаемый от одного пользователя) служб платного телевидения в прогнозируемый период с 2019 по 2024 год – несмотря на продолжающиеся тенденции кабельного отказничества, связанные с ростом спроса на услуги OTT-платформ в Японии. В целом показатель ARPU служб платного телевидения вырастет с 36.01 доллара США в 2019 году до 40.37 доллара США в 2024 году, при этом рост ARPU будет наблюдаться в секторах услуг кабельного телевидения, DTH и IPTV.

Согласно прогнозам компании GlobalData, в период с 2019 по 2024 год ведущей технологией в сфере доставки контента платного ТВ в Японии станет кабельное телевидение. Впрочем, доля его подписчиков в общей абонентской базе платного ТВ будет продолжать снижаться по мере роста популярности IPTV. Улучшение покрытия высокоскоростных оптоволоконных сетей доступа к интернету будет способствовать дальнейшему развитию сектора услуг IPTV в Японии.

Ведущим провайдером услуг платного телевидения в Японии в период с 2019 по 2024 год станет компания KDDI. В качестве причины такого развития событий в аналитической службе называют прочное положение данной компании в сфере услуг кабельного телевидения, а также предложение абонентам экономически выгодных пакетов услуг Multi-Play, которые дают ей возможность успешно конкурировать на рынке.

В Аналитическом отчёте о состоянии японских операторов телекоммуникаций подчёркивался тот факт, что данная компания предлагает тарифный план «кабель плюс телефон» по цене 1 330 японских иен (12.2 доллара США) наряду с дополнительными преимуществами для абонентов – такими как более низкие тарифы на звонки и дополнительная скидка в размере 100 иен в месяц для подписчиков на услуги мобильной телефонии.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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