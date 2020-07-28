Пандемия коронавируса и последовавшая за ней экономическая нестабильность негативно повлияли на рынок телевизоров. По прогнозам аналитиков ABI Research, в текущем году производство телевизоров снизится на 3% в сравнении с предыдущим годом, передает Daily.com.

Согласно данным, затрудненная экономическая ситуация, вызванная пандемией, привела к тому, что многие люди отказались от покупки новых телевизоров в пользу вещей первой необходимости. В связи с этим поставки у ведущих ТВ-производителей в первом квартале 2020 года упали почти на 18% в годовом выражении. Специалисты уверены, что подобная ситуация будет наблюдаться до конца года.

«Неблагоприятные рыночные условия, вероятно, усилят тенденцию к снижению цен. ТВ-производителям необходимо оптимизировать свои каналы сбыта и торговые объекты с учетом новых требований рынка», — отметил аналитик ABI Research Хин Санди Линн.

По прогнозам аналитиков, в 2020 году производители выпустят 222 млн телевизоров, что на 3% меньше, чем в 2019 году. В то же время специалисты выразили надежды, что с 2021 года рынок телевизоров начнет восстанавливаться. До 2025 года поставки будут в среднем расти на 4,3% и к концу периода достигнут 275 млн штук.

Напомним, ещё в мае аналитическое агентство WitsView дало прогноз касательно влияния пандемии коронавируса на состояние мирового телевизионного рынка. По данным компании, к концу текущего года поставки телевизоров могут упасть почти на 6%.

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