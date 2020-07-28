Роскомнадзор выдал первую в России лицензию на строительство сетей 5G. Первым получил разрешение на связь пятого о поколения оператор МТС, передает Lenta.ru.

Согласно данным, лицензия охватывает почти все российские регионы — 83 из 85. Документ позволяет разворачивать инфраструктуру связи в диапазоне 24,25-24,65 ГГц по стандарту 5G/IMT-2020.

«Мы стали еще на шаг ближе к новой эре в истории коммуникации, цифровизации и развитии новых IT решений и продуктов», — прокомментировал президент МТС Алексей Корня.

Как отметили в МТС, первыми клиентами сети пятого поколения станут крупные предприятия и бизнес. В частности, речь идёт о нефтегазовых компаниях, медицине, ретейле и логистике.

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