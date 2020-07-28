Стандарт передачи аудио для UHD-телевидения и стриминга MPEG-H 3D Audio утверждён официально

Институт интегральных схем общества Фраунгофера подтвердил информацию о выпуске и официальном утверждении базового профиля MPEG-H 3D. Новый профиль, который был проанонсирован на 131-ом съезде MPEG WG11, разработан с целью чёткого удовлетворения технических и деловых потребностей отрасли. Предназначенный для нужд телерадиовещания, потоковой передачи и использования в высококачественных иммерсивных сценариях передачи музыки, базовый профиль MPEG-H 3D поддерживает сигналы каналов и объектов и представляет собой подмножество существующих профилей низкой сложности.

Новый базовый профиль MPEG-H 3D Audio обеспечивает по-настоящему иммерсивные возможности и поддерживает непревзойдённые современные функции аудио, включая интерактивность и доступность для пользователя. Являясь подмножеством существующего профиля MPEG-H 3D Audio с низкой сложностью, он обеспечивает максимальную совместимость с существующими устройствами, в которых реализована поддержка данного типа профиля, и в то же время значительно упрощает процесс внедрения и тестирования.

«Следующим шагом, направленным на то, чтобы сделать новый профиль легкодоступным и облегчить его широкое внедрение, Институт интегральных схем общества Фраунгофера как основной участник процесса разработки стандарта MPEG-H 3D Audio начинает сотрудничать со всеми заинтересованными партнёрами в индустрии с целью разработки программы лицензирования патентов, критически важных для базового профиля MPEG-H 3D Audio», – говорит директор Института интегральных схем общества Фраунгофера доктор Бернхард Гриль.

Базовый профиль MPEG-H 3D Audio был разработан ISO/IEC MPEG для обеспечения максимально яркого и захватывающего взаимодействия с потребителями аудио-контента. Благодаря облегчению процесса внедрения и тестирования примерно на пятьдесят процентов с одновременным обеспечением поддержки до 24 аудио-объектов базовый профиль MPEG-H 3D Audio точно соответствует требованиям отрасли. Оптимизированный набор инструментов профиля также позволяет разработать привлекательную программу лицензирования.

Институт интегральных схем общества Фраунгофера, являющийся основной движущей силой процесса разработки и внедрения системы MPEG-H Audio, создаёт необходимые условия для быстрого принятия нового профиля индустрией, предлагая полный набор программных решений для кодеров и декодеров, а также инструменты для создания контента и предоставляя широкую техническую и креативную поддержку для индустрии. Потребительские продукты, протестированные в рамках утверждённой программы для товарных знаков MPEG-H, дадут конечным пользователям уверенность в том, что продукты полностью совместимы и гарантируют все преимущества системы MPEG-H Audio.

Помимо расширенных функций управления уровнем громкости и динамическим диапазоном (DRC), интерактивности и доступности, новый базовый профиль 3D Audio позволяет использовать до 24 объектов на третьем уровне для обеспечения доставки иммерсивной музыки высокого качества. В MPEG уже создана рабочая группа для определения нового эталонного программного обеспечения и принципов соответствия MPEG-H 3D Audio, которое включает в себя поддержку функциональности базового профиля 3D-аудио.

Официальное объявление MPEG, в котором также подробно описан новейший стандарт универсального кодирования видео (VVC), известный в классификации ITU-T как H.266, можно найти здесь.

MPEG-H Audio – наиболее совершенная система передачи аудио для UHD-телевидения и потоковой передачи в индустрии. Система поддерживает как иммерсивный звук, так и возможность настраивать элементы аудио в соответствии со своими предпочтениями. С 2017 года система MPEG-H используется для эфирного вещания во всех телевизионных сетях Южной Кореи, работающих в стандарте ATSC 3.0. Она также была утверждена для использования в новых стандартах вещания, которые будут внедряться в Китае и Бразилии, и является форматом для дистрибуции в рамках экосистемы 360 Reality Audio для сервисов потоковой музыки с эффектом погружения. Институт интегральных схем общества Фраунгофера уже предлагает возможность программной реализации MPEG-H для многих популярных систем CPU, SoC и DSP. Система широко используется в телевизорах, звуковых панелях премиум-класса и смарт-колонках класса хай-энд.

Дополнительную информацию о программе Торговая марка MPEG-H ищите на сайте www.mpegh.com.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.