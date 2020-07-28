Латвийское общество развития музыки требует ввести квоты на латвийскую музыку в радиоэфире. Представители индустрии надеются таким образом хоть немного снизить «ущерб от нынешнего кризиса», передает EADayly.

Согласно требованиям, 40% всей транслируемой на радио музыки должна быть на латышском языке или издана и зарегистрирована в Латвии в течение последних трёх лет. Кроме того, минимум половина этой квоты должна быть в эфире с 7 утра до 8 вечера.

Латвийская ассоциация вещательных организаций выступает против введения квот. В ассоциации считают, что прошли времена, когда радиоведущим можно было ставить музыку на свой вкус — теперь плейлисты составляются профессионалами на основе предпочтений слушателей.

Отмечается, что предложение ввести квоты выдвигалось ещё в 2013 году. Тогда от государства требовали установить 20%-ную квоту, однако предложение так и не было принято.

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