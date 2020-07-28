В США предложили стратегию развития квантового интернета. Согласно стратегии, на создание квантовой сети в Америке потребуется, как минимум, 10 лет, передает Nag.ru.

Сообщается, что стратегия была разработана в соответствии с подписанной в 2018 году президентом США Дональдом Трампом Квантовой инициативе. Предполагается, что строительство сети будет реализовано за 10+ лет в пять этапов.

На каэтап предполагает внедрение квантового интернета в нескольких лабораториях, находящихся в разных частях страны. После этого у США будет возможность создать полноценный прототип квантовой сети.

Согласно стратегии, этапы внедрения предполагают выполнение следующих шагов:

Проверка защищенных квантовых протоколов на существующих оптоволоконных сетях; Построение квантовой сети внутри кампусов и небольших населённых пунктов; Осуществление междугородней квантовой связи; Осуществление квантовых коммуникаций между разными штатами с использованием квантовых повторителей; Создание межведомственной квантовой экосистемы между лабораториями, академическими кругами и промышленностью с переходом от демонстрационных версий сетей к промышленным.

Отмечается, что в реализации стратегии будут задействованы 17 лабораторий министерства энергетики США с поддержкой министерства обороны, НАСА, национальным научным фондом, агентством национальной безопасности, национальным институтом стандартов и технологий, промышленностью и учебными учреждениями.

Напомним, в Китае в прошлом месяце создали квантовую линию связи длиной свыше тысячи километров. Таким безопасным каналом учёным удалось соединить города Наньшань и Дэлинха.

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