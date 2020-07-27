Телекоммуникационный оператор Vodafone, как и обещал в апреле, начал продажу виртуальных SIM-карт на базе технологии eSIM. Об этом говорится в официальном пресс-релизе.
eSIM позволяет отказаться от применения физической SIM-карты, заменив её виртуальной. Для этого в современных гаджетах производители устанавливают микрочип, который, позволяет загружать цифровую SIM-карту путём сканирования QR-кода.
На сегодняшний день eSIM может работать в таких устройствах:
iOS
- iPhone XS, XR, XS MAX, 11, 11 PRO, 11 PRO MAX;
- iPad 3rd generation, PRO, AIR, MINI 5; iPad 7th generation.
Android
- Samsung Fold, S20, S20+, S20 Ultra, Z Flip;
- Google Pixels 2, 3, 4;
- Motorola RAZR;
- Huawei P40.
Другие платформы
- Microsoft Surface Pro 5.
Ключевые преимущества виртуальной SIM-карты:
- eSIM позволяет владельцам mono-SIM устройств значительно расширить возможности своих гаджетов и использовать в одном смартфоне несколько профилей – до 10 номеров (зависит от установок производителя);
- eSIM может использоваться в устройствах без слотов для SIM-карт, например, в планшетах;
- eSIM обеспечивает дополнительный уровень безопасности. Её нельзя повредить, потерять или вытащить из смартфона, а это еще один барьер для мошенников и возможность найти пропавший смартфон или планшет.
Клиенты предоплаченного сервиса Vodafone с сегодняшнего дня имеют возможность приобрести eSIM в стартовом пакете с тарифом SuperNet Pro стоимостью 150 грн. Для новых подключений на контрактной основе в любом тарифном пакете стоимость eSIM будет составлять100 грн. Замена существующей SIM-карты на eSIM для всех абонентов Vodafone – 100 грн.
Напомним, первым среди украинских мобильных операторов eSIM запустил ТриМоб. Осенью прошлого года о запуске eSIM также заявил телеком-провайдер lifecell.