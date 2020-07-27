Китай отправил в космос три спутника — ZY3-03, Tianqi-10 и Longxiayan. Космические аппараты послужат для развития интернета вещей и картографии, передает ТАСС.

Согласно данным, запуск был осуществлен при помощи ракеты CZ-4B с космодрома Тайюань в северной провинции Шаньси. Для серии носителей CZ это был 341-й запуск.

Спутник ZY3-03 будет использоваться в геологии, для нужд лесного и сельского хозяйства, при проведении спасательных операций в случае возникновения стихийных бедствий. Tianqi-10 предназначен для организации работы приборов и датчиков, которые объединены каналами связи и подключены к виртуальной сети. Longxiayan является рентгеноастрономическим микроспутником.

Напомним, в середине месяца Китай отправил в космос новый телекоммуникационный спутник. Космический аппарат APStar-6D был доставлен на орбиту с помощью ракеты-носителя Long March-3B.

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