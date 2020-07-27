Компания Eutelsat Communications согласилась продать все доступные ёмкости на принадлежащем ей спутнике Eutelsat Konnect, охватывающем своим сигналом территорию Франции, телекоммуникационной компании Orange.

Благодаря данной сделке все абоненты Orange – включая тех из них, кто проживает в наиболее изолированных районах Франции, – уже в январе 2021 года получат возможность доступа к сверхскоростному широкополосному фиксированному спутниковому интернету.

Данное соглашение было заключено на фоне реализации утверждённого французским правительством плана «France Haut», цель которого заключается в предоставлении к 2022 году на всей территории Франции возможности доступа к высокоскоростному широкополосному интернету на скорости не менее 30 Мбит/сек.

«Период ограничений, связанных с карантином, который все мы только что пережили, очень чётко и однозначно показал необходимость обеспечения надёжного подключения к услугам широкополосного интернета на всей территории Франции, – прокомментировал исполнительный вице-президент компании Orange France Мишель Жумо. – После заключения данного соглашения компания Orange сможет ещё с большим усердием продолжить борьбу с цифровым неравенством, предложив возможность доступа к фиксированному широкополосному интернету на всей территории страны».

Непосредственным предоставлением услуги будет заниматься дочерняя компания Orange – Nordnet.

Генеральный директор компании Eutelsat Родолф Белмер, в свою очередь, добавил: «Данное соглашение позволяет значительно укрепить позиции компании Eutelsat, дав ей дополнительный толчок для развития. Соглашение существенно усиливает роль и значимость нашего спутника Eutelsat Konnect и прекрасно иллюстрирует взаимовыгодное сотрудничество и совместную работу операторов спутников и телекоммуникационных компаний, направленную на обеспечение повсеместного охвата территории».

Принятое соглашение будет оставаться в силе до ввода в эксплуатацию спутника Konnect VHTS, способного обеспечивать сверхскоростную передачу данных, сверхскоростного, включая переходный период, в течение которого существующая абонентская база будет постепенно переводиться на новый спутник.

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