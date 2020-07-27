Группа 1+1 media сообщает, что с 1 августа 2020 года прекращает сотрудничество с провайдером Lanet (ООО «Сеть Ланет») в связи с досрочным прекращением действия договора, о чем компания «Ланет» была предупреждена официальным письмом от 23 июня 2020 г.

«К сожалению, нам не удалось прийти к соглашению с ООО «Сеть Ланет» по ряду принципиальных моментов, что делает дальнейшее сотрудничество невозможным», – говорится в официальном пресс-релизе медиагруппы.

С 1 августа 2020 года абонентам «Сеть Ланет» станут недоступны следующие каналы: 1+1, 2+2, ТЕТ, Плюсплюс, УНИАН ТВ, Бигуди, FilmUA Drama, Bolt, Kvartal TV, Star Family, Star Cinema, Kyc-Kyc и 36,6.

Напомним, ранее провайдер платного телевидения «Сеть Ланет» заявил о давлении со стороны 1+1 media, целью которого является принуждение оператора исключить из сети ряд телеканалов, сигнал которых доступен на спутнике в незакодированном виде. Имеются ввиду «Сонце» и другие небольшие каналы.

В свою очередь в 1+1 media опровергли все обвинения со стороны провайдера.

Позже телеканал «Сонце» выступил с официальным обращением в ИнАУ и к Президенту Украины, в котором просит повлиять на медиагруппы, пытающиеся ограничить его вещание.

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