В Государственной администрации по вопросам радио, кино и телевидения Китая заявили о запуске сети наземного цифрового телевидения с полным покрытием территории страны. Таким образом, эфирное аналоговое телевидение в Китае к концу этого года станет историей, — пишет Shenzhen Blog.

«Вступление Китая в эру цифрового телевидения является огромным достижением в области электронных СМИ, а кроме того, свидетельствует о полной победе общества и его решительности в борьбе с бедностью», – говорится в сообщении.

Вступление Китая в эру цифрового телевидения также говорит о значительном прогрессе в сфере стандартизации и выравниванию в секторе государственного телерадиовещания Китая. Правительство страны выдвинуло серию инициатив, направленных на развитие и поддержку системы кабельного телевидения, а также увеличение охвата платформ прямого спутникового вещания.

Базовые функции системы вещания и раздачи сигнала находятся в режиме постоянного совершенствования, при этом Китай занимает одну из ведущих позиций по степени развития систем цифрового телерадиовещания.

Количество абонентов сетей кабельного телевидения и платформ прямого спутникового вещания в стране достигло отметки в 210 и 130 миллионов соответственно. Более 5 000 передающих центров и десятки тысяч цифровых передатчиков обеспечивают покрытие сигналом городских агломераций и сельских районов. Зрители могут смотреть программы цифрового телевидения через систему эфирного многоканального цифрового телевизионного вещания.

В правительстве страны надеются улучшить качество покрытия телевизионных каналов, развивая кабельное, эфирное и спутниковое вещание с прицелом на районы, испытывающие проблемы с приёмом. В итоге масса людей сможет принимать более чёткий телевизионный сигнал, получит больший выбор телепрограмм, что, в свою очередь, обогатит их духовную и культурную жизнь.

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