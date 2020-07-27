В американской компании AT&T заявили о том, что принадлежащая ей сеть беспроводной связи в стандарте 5G отныне работает по всей территории США и подключение к ней доступно как для частных лиц, так и для компаний. При этом доступность различных служб сети зависит от конкретного региона.

В январе 2019 года оператор впервые озвучил планы, связанные с развёртыванием к началу 2020 года общенациональной сети 5G с использованием низких частот. И несмотря на то, что пандемия коронавируса отодвинула временные рамки ввода сети в эксплуатацию, компания продолжила процесс развёртывания своих сетей стандарта 5G в различных регионах США.

В прошлый четверг в компании AT&T официально заявили о завершении процесса развёртывания сети. В настоящее время сеть 5G охватывает 395 региональных рынков на территории США, где проживает 205 миллионов человек.

В рамках общенациональной сети 5G действует целый ряд технологий. Высокоскоростной mmWave 5G доступен приблизительно на 35 рынках, а оставшаяся часть страны имеет покрытие сети, работающей в «нижнем диапазоне частот» – ниже 6 ГГц.

«Запустив общенациональное покрытие в стандарте 5G, компания AT&T начинает кампанию, направленную на преобразование привычной нам системы связи, открывая новые горизонты захватывающих впечатлений и повышая эффективность работы услуги. Многие компании, разработчики и простые потребители уже ощутили потенциал технологии 5G, и мы будем очень рады новым клиентам со всей территории США, желающим испытать возможности новой технологии непосредственно. Это удивительное время в развитии технологий», – говорит генеральный директор AT&T Джефф МакЭлфреш.

Возможность доступа к сети 5G получат начиная с 7 августа подписчики тарифного плана AT&T Unlimited Starter, которые ежемесячно платят за услуги компании от 35 долларов. В тот же день компания AT&T планирует добавить доступ к сети 5G подписчикам тарифных планов для бизнеса – Web-Only и Starter. Пользователи услуг компании, подключающиеся на условиях припейд, также смогут испытать преимущества технологии 5G, если они являются подписчиками тарифных планов AT&T Prepaid и Cricket Wireless.

Рынки, на которых компания AT&T предлагает услуги в стандарте 5G с использованием технологии mmWave:

Аризона: Феникс.

Калифорния: Лос-Анджелес, Менло-Парк, Окленд, Редвуд-Сити, Сан-Бруно, Сан-Диего, Сан-Франциско, Сан-Хосе, Западный Голливуд.

Флорида: Джексонвилл, Майами, Майами Гарденс, Орландо.

Джорджия: Атланта.

Индиана: Индианаполис.

Кентукки: Луисвилл.

Луизиана: Новый Орлеан.

Мэриленд: Балтимор, Оушен-Сити.

Мичиган: Детройт.

Северная Каролина: Шарлотта, Роли.

Невада: Лас-Вегас.

Нью-Йорк: Нью-Йорк.

Огайо: Кливленд.

Оклахома: Оклахома-Сити.

Пенсильвания: Кинг-оф-Пруша, Филадельфия.

Теннесси: Нэшвилл.

Техас: Остин, Даллас, Хьюстон, Сан-Антонио, Уэйко.

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