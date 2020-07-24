82% вещателей считают, что сети 5G смогут заменить традиционные платформы дистрибуции вещательных каналов

В большинстве вещательных компаний склонны считать, что дистрибуция телерадиопрограмм через сети сотовой связи – такие, как 5G – в конечном итоге сможет заменить традиционные способы их дистрибуции.

Глобальное исследование, проведенное по поручению норвежской фирмы Nevion, показало, что 82% опрошенных склонны считать, что сети сотовой связи – такие, как 5G – в конечном итоге заменят собой традиционные платформы дистрибуции вещательного контента, такие как DTT и спутник, в роли наиболее предпочтительного источника телепрограмм. При этом более трети респондентов (37%) ожидают, что это случится на протяжении 1-2 лет.

Компания Nevion известна благодаря своей технологии производства виртуализированных медиа.

10% опрошенных считает, что понадобится более трёх лет, чтобы 5G вытеснило традиционные службы доставки контента, однако, подавляющее большинство уверено в том, что развитие 5G приведёт к увеличению потребления контента.

«Технология 5G потенциально позволяет предоставлять услуги ОТТ вещания с качеством, подходящим не только для мобильных устройств, но и для домашних телевизионных экранов, – говорит главный технолог компании Nevion Энди Райнер. – Это может означать – как показало наше исследование – что 5G, в конечном итоге, может захватить весь рынок DTT для потребителей, получающих эту услугу дома и в дороге. В долгосрочной перспективе вполне вероятно, что мобильная технология 5G может стать стандартным средством доставки контента наземного телевидения. Однако, мы ожидаем, что DTT и доставка контента через 5G (когда это станет реальностью) будут сосуществовать параллельно в течение некоторого времени».

Половина (50%) опрошенных вещателей считают, что самой большой проблемой при использовании новой технологии станут вопросы производительности и покрытия (42%). Далее в списке следуют вопросы надёжности (26%) и безопасности (22%) сетей, а также озабоченность некоторых вещателей возможным влиянием сетей 5G на окружающую среду.

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