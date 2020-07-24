Компания Group-IB установила источники финансирования российских пиратских сайтов. Главными спонсорами нелегальных трансляций являются онлайн-казино и букмекерские конторы, передает Lenta.ru.

В отчёте Group-IB говорится, что в России действует целая система спонсорства пиратства. В нее вовлечены букмекеры, онлайн-казино, студии озвучивания пиратского контента, хостинги, соцсети и пиратские видеобалансеры (для показа видео и трансляций).

«Такой симбиоз стал новым источником дохода для пиратов и тех, кто их финансирует. «Серые букмекеры» (1xBet, Melbet, Parimatch, Linebet, Bwin и другие) выступают основными рекламодателями при просмотре пиратского контента. Они создали специальную партнерскую программу для стримов нелегальных спортивных трансляций», — пишет ресурс.

Отмечается, что средний доход составляет 20-40 процентов от суммы проигрыша привлеченного игрока. Таким образом один стример может зарабатывать более 1,5 миллиона рублей в месяц.

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