Телеканал Sport 1, входящий в группу-компаний «Поверхность ТВ», покажет финальные футбольные поединки национальных кубков Польши и Швеции.

Финал Кубка Польши, в котором сойдутся KS Cracovia (Краковия) и Lechia Gdańsk (Лехия Гданьск), состоится 24 июля. Начало трансляции – в 21:00 по киевскому времени.

Для Лехии это возможность защитить титул, а Краковия будет предельно мотивирована впервые в своей истории победить в национальном кубке и сыграть в квалификации Лиги Европы.

Также 30 июля телеканал Sport 1 покажет финальный матч Кубка Швеции по футболу, в котором сыграют IFK Göteborg (Гётеборг) и Malmö FF (Мальмё).

Начало трансляции запланировано на 18:45 по киевскому времени.

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