Латвийский национальный совет по вопросам электронных медиа (NEPLP) своим решением ограничил доступ к услугам провайдера интернет-телевидения Kartina.TV, поскольку последний транслирует программы нелегально. Об этом сообщило информационное агентство PRESS.LV, ссылаясь на источник в NEPLP.

Согласно заявлению регулятора портал занимается распространением контента, нарушающего авторские права и имеющего антилатвийскую направленность.

Доступ к порталам kаrtina.tv и play.kаrtina.tv будет ограничен до 9 октября, после чего ограничение может быть продлено, сообщают в NEPLP.

В настоящее время регулятор также проверяет некоторые другие интернет-порталы, ведущие ретрансляцию телеканалов в режиме онлайн, – в частности, такие сайты как guzеi.tv, tv.guvеi.com, rus-tv.cоm, fanаt.tv и kuvаlda.tv.

Напомним, несколькими днями ранее стало известно о заключении соглашения между more.tv и Kartina.TV. А с 16 июля телевизионный пакет Kartina.TV пополнился украинским информационным каналом «Україна 24».

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