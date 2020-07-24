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Kartina TV

Латвийский национальный совет по вопросам электронных медиа (NEPLP) своим решением ограничил доступ к услугам провайдера интернет-телевидения Kartina.TV, поскольку последний транслирует программы нелегально. Об этом сообщило информационное агентство PRESS.LV, ссылаясь на источник в NEPLP.

Согласно заявлению регулятора портал занимается распространением контента, нарушающего авторские права и имеющего антилатвийскую направленность.

Доступ к порталам kаrtina.tv и play.kаrtina.tv будет ограничен до 9 октября, после чего ограничение может быть продлено, сообщают в NEPLP.

В настоящее время регулятор также проверяет некоторые другие интернет-порталы, ведущие ретрансляцию телеканалов в режиме онлайн, – в частности, такие сайты как guzеi.tv, tv.guvеi.com, rus-tv.cоm, fanаt.tv и kuvаlda.tv.

Напомним, несколькими днями ранее стало известно о заключении соглашения между more.tv и Kartina.TV. А с 16 июля телевизионный пакет Kartina.TV пополнился украинским информационным каналом «Україна 24».

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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