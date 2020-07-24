«Укртелеком» увеличил доход от предоставления интернет-услуг. За первое полугодие текущего года этот показатель вырос на 7%, передает Интерфакс-Украина.

Согласно данным, в бизнес-сегменте продажи интернет-услуг возросли на 11% – до 205 млн грн, а среди частных пользователей – на 6%, до 738 млн грн. На сегодня «Укртелеком» предоставляет услуги интернета в более чем 2600 населенных пунктах.

В целом, доход «Укртелекома» за первые полгода снизился — на 4,7%, до более 3,112 млрд грн против 3,265 млрд грн за аналогичный период прошлого года.

По итогам первого квартала текущего года сообщалось, что доходы от интернет-услуг увеличились на 7% в сравнении с предыдущим годом и составили 521 миллион гривен. При этом общий доход «Укртелекома» в первом квартале 2020 года оказался на 5% ниже чем в прошлом году и составил 1,6 миллиарда гривен.

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