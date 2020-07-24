Илон Маск заявил о разработке мозговых имплантатов, призванных помочь людям с болезнями мозга. Помимо этого, чип позволит транслировать музыку непосредственно в мозг, избавляя от необходимости использовать наушники, передает Finance.ua.

Согласно данным, разработкой имплантатов занимается компания Neuralink. Инженеры уже делают первые шаги к созданию технологии, которая может помочь людям с неврологическими и моторными расстройствами. Как утверждает Илон Маск, его чипы смогут воздействовать на определенные участки мозга и способствовать преодолению затяжных депрессий.

Приятным бонусом к безусловно полезным функциям чипа станет возможность транслировать музыку непосредственно в мозг. По словам Маска, имплантация чипа будет очень простой. Устройство будет похожим на швейную машину, буквально «прошивающую» мозг, чтоб установить чип на определенную глубину для интеграции с нейронами.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.