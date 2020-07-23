Госдепартамент США объявил о награде в 2 миллиона долларов за информацию о двух хакерах из Украины. Разыскиваемые завладели конфиденциальными файлами Комиссии по безопасности и обмену (SEC), передает Лига.Tech.
Согласно данным, жители Украины Артем Радченко и Александр Еременко разыскиваются за участие в транснациональной киберпреступности. Хакеры взломали систему раскрытия информации EDGAR Комиссии по безопасности и обмену (SEC) и похитили тысячи конфиденциальных файлов.
Полученную информацию Хакеры сбывали с целью получения прибыли. При этом мошенники пытались скрыть свои преступные действия, в частности, использовали офшорные организации и номинальные счета для размещения заявок.
Отмечается, что для розыска киберпреступников была задействована программа госдепартамента TOCRP. За любую информацию, которая позволит арестовать или задержать Радченко и Еременко, Госдеп США готов предложить награду — по $1 млн за каждого.