Верховная Рада освободила производителей киноконтента на экспорт от НДС

Верховная Рада освободила украинских производителей контента на экспорт от НДС. Соответствующее решение прописано в законопроекте «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины касательно поддержки и повышения международной конкурентоспособности отрасли видео- и кинопроизводства», передает MBR.

Согласно данным, такое решение должно поспособствовать усилению конкурентоспособности украинских производителей видеоконтента на международном рынке. Кроме того, в пояснительной записке говорится о том, что данный законопроект должен повлиять на развитие отрасли кино и видео, а также на малый бизнес в целом.

«НДС не будут платить компании, которые предоставляют услуги по производству и монтажу видеофильмов, кинофильмов, анимационных (мультипликационных) фильмов, телепрограмм, рекламных роликов, фото-рекламных материалов и, что немаловажно, компьютерной графики. Кроме того, субсидии квалифицированных затрат из закона о рибейтах также не облагаются подоходным налогом», — пишет ресурс.

Отмечается, что сейчас в Украине действует мораторий на на НДС и для услуг в сфере национального кинематографа, установленный до 1 января 2023 года. Ожидается, что по истечению срока мораторий будет продлен.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.