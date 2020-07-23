Kartina.TV расширяет сотрудничество с видеосервисами. Теперь на платформе доступен контент сервиса more.tv, входящего в состав «Национальной Медиа Группы», передает Кабельщик.

Согласно данным, пользователям Kartina.TV будет доступна широкая библиотека российских сериалов и шоу линейки more originals.

Как говорят представители Kartina.TV, их платформа старается постоянно расширять сотрудничество с видеосервисами, чтоб давать зрителям больше разнообразного контента. По словам гендиректора Kartina.TV Андрея Райха, телеканалы НМГ пользуются популярностью у аудитории, поэтому контент more.tv также понравится зрителям.

«Сейчас очень большой спрос на VOD-контент, и теперь наши клиенты имеют доступ к таким платформам, как Start, ivi, Megogo, а теперь и more.tv. Такого количества онлайн кинотеатров нет ни у одного игрока на рынке Европы, Америки и Израиля», — сказал он.

Напомним, в этом месяце на международной платформе Kartina.TV начал вещать канал «Україна 24».

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