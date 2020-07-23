MEGOGO подписал меморандум о сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации Украины, о чём говорится в заявлении на официальном сайте. Уже скоро на медиасервисе будут доступны образовательные сериалы по цифровой грамотности Национальной онлайн-платформы Дія.Цифрова освіта.

Контент постепенно будет появляться на MEGOGO с начала августа, просмотреть его можно будет совершенно бесплатно.

Благодаря образовательным сериалам каждый украинец сможет овладеть цифровыми навыками в современном формате. Проект будет рассказывать о таком: подключение интернета, загрузка мобильных приложений, оплата коммунальных услуг, противодействие кибербуллингу, создание собственного блога и многое другое.

Образовательные сериалы ориентируются на разные целевые аудитории — учителей, врачей, родителей, людей пожилого возраста и других.

«Сотрудничество с MEGOGO позволит расширить аудиторию образовательных сериалов по цифровой грамотности. Уже совсем скоро каждый гражданин получит возможность бесплатно смотреть образовательные сериалы по цифровой грамотности на известном и популярном медиасервисе. В наших сериалах участвуют селебрити и эксперты, поэтому украинцы смогут совместить приятное с полезным — учиться через развлечения», — подчеркнула Валерия Ионан, заместитель Министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции.

«MEGOGO стал первой и пока единственной площадкой, кроме непосредственно платформы Дія.Цифрова освіта, которая будет размещать образовательные сериалы по цифровой грамотности. Мы рады стать частью такой важной инициативы, ведь цифровые знания крайне необходимы для каждого украинца. Поэтому удобный функционал MEGOGO позволит беспрепятственно всем желающим получать знания с любого устройства в удобное время», — сообщил Иван Шестаков, директор по стратегическому развитию MEGOGO.

Напомним, в апреле этого года мeдиасервис MEGOGO присоединился как еще одна площадка к масштабному образовательного проекту «Всеукраинская школа онлайн».

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