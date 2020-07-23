23 июля lifecell представил новую линейку тарифных планов для индивидуальных абонентов, которые обслуживаются на условиях предоплаты. Половина новых тарифов теперь включает в себя безлимитный мобильный интернет, от 250 до 5000 минут звонков плюс безлимитные звонки на номера lifecell после использования пакетных минут.

Пакеты услуг (дневной и 4-недельный) тарифных планов: «Просто Лайф», «Смарт Лайф», «Свободный Лайф» и «Platinum Лайф» действуют на всей территории Украины.

Пакеты услуг (дневной и 4-недельный) тарифных планов: «Просто Лайф. Регион», «Смарт Лайф. Регион», «Свободный Лайф. Регион» и «Platinum Лайф. Регион» действуют на территории Донецкой и Луганской (кроме неподконтрольных территорий), Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой областей и в некоторых районах других областей Украины. Проверить территорию действия пакетов услуг указанных тарифов можно по ссылке: s.lifecell.ua/regions. При использовании пакета услуг за пределами территории действия, начиная со следующего дня, взимается плата в размере 5 грн/день пользования.

Преимущества новых тарифных планов:

В тарифах с безлимитным интернетом отсутствуют дневные ограничения по скорости;

Абоненты lifecell получат минуты на все мобильные номера по Украине ― от 250 до 5000 мин. В половине тарифных планов также включены минуты на фиксированные номера;

Безлимит на номера lifecell после использования всех минут, предусмотренных пакетом услуг соответствующего тарифного плана;

Бесплатная мобильная точка доступа ― раздача интернета через устройства без дополнительной платы;

Для абонентов, которые воспользовались услугой MNP (Mobile Number Portability) и перенесли свой номер в lifecell или зарегистрировали/персонифицировали свой номер, пакеты услуг стоят до 40% дешевле;

Услуга «Плюс» ― это возможность увеличить наполнение пакета услуг. Она доступна для шести тарифных планов новой линейки.

«Наши абоненты постоянно увеличивают использование дата-трафика. Именно поэтому в новой линейке тарифных планов мы впервые запустили два национальных и два региональных пакета услуг с безлимитным интернетом, ― отметил Вадим Приходько, руководитель маркетингового департамента lifecell. ― Мы также хотим, чтобы наши абоненты не были ограничены в общении независимо от того, на какую сеть они звонят. Поэтому в новых пакетах услуг содержится от 250 до 5000 минут на номера всех мобильных операторов по Украине, а в некоторых тарифных планах ― и на сеть фиксированной связи. А зарегистрированные и MNP-абоненты получат еще и преимущества по стоимости пакетов».

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