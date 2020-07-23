Счётная палата провела аудит Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации. По итогам НКРСИ получила ряд замечаний по поводу некоторых «рисков р недочётов», передает UBR.

Согласно данным, одной из претензий к регулятору стало то, что НКРСИ приобрела материальные активы и долгое время не вводила их в эксплуатацию. К примеру, в прошлом году регулятор ввел в опытную эксплуатацию систему электронного документооборота первоначальной стоимостью почти 2 млн грн. Но в течение последующего года ее в промышленную эксплуатацию комиссия не вводила.

Кроме того, Счётная палата высказала замечание относительно количества вакантных мест в НКРСИ. В 2019 году в аппарате комиссии работало 209 человек при максимальном количестве в 300 мест. То есть, каждая шестая должность оставалась вакантной, что, по мнению Счётной палаты, может привести к некачественному выполнению задач регулятора.

В целом НКРСИ получила оценку своей деятельности как «условно-позитивную». Регулятору посоветовали разработать и утвердить положение о допороговых закупках, а также пересмотреть предельную численность и оптимизировать штатную численность аппарата.

Напомним, Министерство цифровой трансформации разработало законопроект, призванный ликвидировать Национальную комиссию, осуществляющую регулирование в сфере связи и информатизации. Вместо НКРСИ будет создан новый регуляторный орган.

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