Все больше пользователей в мире подвергается заражению устройств через вредоносное ПО, замаскированное названиями популярных стриминговых сервисов. По данным «Лаборатории Касперского», особенно часто злоумышленники используют в качестве приманки слово Netflix, передает Телеспутник.

Сообщается, что в период с января 2019 года по апрель 2020 года более 5 тысяч пользователей ПО Kaspersky стали жертвами попыток заражения файлами, в названии которых фигурировал Netflix. Всего название этого видеосервиса использовалось киберпреступниками более 22 тысяч раз.

Не менее распространенной приманкой оказалось и название фильма «Мандалорец». В общей сложности 1614 пользователей подверглись 5855 попыткам заражения с его помощью.

Отмечается, что всего за указанный период злоумышленники совершили почти 24 тысячи попыток заражения устройств пользователей популярных видеосервиса посредством файлов, в названиях которых фигурировали названия «Мандалорец», «Незнакомка», «Ведьмак», «Половое воспитание» и «Оранжевый — хит сезона».

«Названия сервисов и их оригинального контента киберпреступники применяют для запуска фишинговых атак, направленных на сбор учетных данных и финансовой информации, а также для обмана пользователей при загрузке рекламного и вредоносного ПО», — пишет ресурс.

В «Лаборатории Касперского» отметили, что пока будет расти популярность стриминговых платформ, будет увеличиваться и внимание киберпреступников к ним. Специалисты советуют не искать более дешёвых способов просмотра контента видеосервиса, чтоб не подвергать риску свои устройства.

Напомним, за период карантина в сети обнаружили около 700 поддельных сайтов Netflix. Копируя страницу регистрации известного сервиса, мошенники получали доступ к данным пользователей.

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