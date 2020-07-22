Александр Федиенко призвал медиагруппы не отказываться от договоров с провайдерами. Народный депутат считает, что провайдеры не должны поддаваться незаконному давлению, передает Детектор Медиа.

Как известно, все началось с того, что «Ланет» обвинил 1+1 media в требовании убрать из пакетов все незакодированные каналы. В ответ медиагруппа приняла решение пересмотреть условия сотрудничества с провайдером.

Позже появилась информация о том, что медиагруппы принуждают провайдеров убирать из пакетов телеканал «Солнце», угрожая лишить их прав на контент.

В связи с этим Александр Федиенко обратился к профильным органам с просьбой восстановить баланс на медиарынке. Для этого, по мнению нардепа, необходимо, чтоб медиагруппы не отказывались от договоров с провайдерами, а последние, в свою очередь, не поддавались давлению.

«Я призываю медиагруппы отозвать письма об отказе от договоров с провайдерами. Прекратить объяснять эти шаги якобы иными причинами. И уважайте права и законные интересы своих партнёров по рынку. Остальных участников рынка — провайдеров и телеканалы — я настоятельно прошу: не поддавайтесь незаконному давлению. Выполнение ультиматумов от медиагрупп приведет к ещё большему нарушению вами законных прав», — сказал Федиенко.

Отмечается, что ранее с аналогичной просьбой к профильным органам обращалась Интернет ассоциация Украины. К слову, до избрания народным депутатом Александр Федиенко возглавлял ИнАУ.

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