Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных или иных преступлений (АРМА) объявило новый конкурс на активы Украинского Медиа Холдинга (UMH). Тендерный комитет не смог выбрать победителя, передает НВ.

Согласно данным, агентство завершило процедуру конкурсного отбора ещё 12 июля. Однако тендерный комитет так и не смог выбрать нового владельца активов UMH среди семи претендентов.

«Несмотря на четко сформулированные условия конкурса и длительный срок приема документов, компании, принявших участие в отборе, не выполнили все необходимые требования при оформлении и подаче документов», — отметили в пресс-службе АРМА.

АРМА объявило новый конкурс и увеличило срок приема заявлений от участников. Отбор продлится до 28 августа.

Напомним, ранее компания «1+1 Интернет», входящая в группу «1+1 media», подала документы на участие в конкурсе АРМА на управление активами УМХ.

Спустя время, «Медиа Группа Украина» заявила, что считает данный конкурс незаконным. По мнению представителей медиагруппы, такой конкурс является ничем иным, как скрытой внеконкурсной передачей лицензий на вещание, что прямо запрещено законодательством Украины.

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