Южнокорейская компания LG планирует выпустить новое носимое устройство – очки дополненной реальности, презентация которых запланирована на 2021 год. По сообщению ETNews, устройство будет разработано в сотрудничестве с японским оператором мобильной связи NTT DoCoMo.

Согласно источнику издания, умные очки будут весить не более 80 грамм, что тяжелее, чем обычные очки, но заметно легче, чем прочие AR и VR гарнитуры, представленные на рынке на данный момент. В настоящее время LG и NTT DoCoMo находятся на стадии обсуждения технических спецификаций и функций устройства. Примечательно, что обе компании ранее вместе работали над развитием технологий для сетей 5G и LTE.

Ожидается, что совместная разработка корейской и японской компании будет полагаться на вычислительную мощность смартфона, благодаря чему производитель сможет достичь такого скромного веса для продуктов этой категории. Впрочем, данная информация не подтверждена официальными представителями LG, которые отказываются давать какие-либо комментарии.

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