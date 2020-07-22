Выбор хостинга – одна из первостепенных задач, возникающих при запуске нового сайта. От качества площадки и ее места расположения зависят ключевые показатели работы веб-сайта, такие как скорость загрузки страниц и бесперебойная доступность ресурса. Некоторые веб-мастера (преимущественно новички) желают сэкономить деньги на размещении сайта, и пытаются запустить проект на бесплатном хостинге. Эта ошибка, в дальнейшем, может спровоцировать еще большие расходы, а в худшем случае даже привести к потере веб-ресурса. Далее поговорим о главных недостатках бесплатного хостинга.

Частые перебои в работе

Начинающий вебмастер обязан понимать, что бесплатные хостинги не могут похвастаться высокой производительностью по причине слабого железа и перегруженности серверов. Поскольку содержание бесплатного хостинга для провайдера является убыточным занятием, то фирма стремится сократить свои потери. В результате, на одном сервере размещается чрезмерное количество пользователей, а сам хостинг постоянно подтормаживает.

Медленная работа сайтов на бесплатном хостинге отражается на их посещаемости. Многие посетители не дожидаются загрузки очередной страницы, и покидают веб-ресурс. Следовательно – сайт теряет клиентов. Вместе с тем, ведущие поисковики «загонят» медленные сайты на самое дно выдачи. В таких условиях говорить об успешном развитии проекта не приходится. Даже если вы сможете привлечь трафик из социальных сетей, посетители на сайте долго не задержатся, т.к. постоянное ожидание загрузки сильно раздражает людей, и приводит к преждевременному завершению визита.

Несолидный адрес сайта

Адрес веб-сайта может рассказать пользователям многое о проекте. Сайты, расположенные на бесплатных хостингах, получают очень непрезентабельные домены третьего уровня. Да, возможно это не самый главный недостаток, поскольку некоторые бесплатные хостинги разрешают подключать собственный домен, но важно чтобы вы понимали, что такой домен не является бесплатным. Более того, за подобную опцию, скорее всего вам даже придется заплатить хостинг-провайдеру. В лучшем случае, оплачивать нужно будет только доменное имя.

Если же вы хотите получать услугу полностью бесплатно, то приготовьтесь к тому, что ваш сайт будет иметь адрес, наподобие sitename.hostingname.сom. Это значит, что ваши клиенты будут видеть в адресной строке название хостинга. Согласитесь, это явно не добавляет имиджа для онлайн-проекта.

Зачастую, посетители настороженно относятся к подобным адресам. Скорее всего, они не захотят посещать сайт на домене третьего уровня из-за следующих причин:

Владелец ресурса изначально несерьезно относится к собственному проекту и даже не утруждает себя в выборе нормального доменного имени. Хозяин сайта является дилетантом и не понимает о важности домена в продвижении сайта. Владелец ресурса уже в начале работы интернет-проекта жалеет средств на его эффективное развитие.

Более того, на подобных доменах часто размещаются какие-нибудь сайты-сателлиты, которые делаются исключительно для поисковых роботов. Для обычных людей они представляют, ничто иное, как информационный мусор. Вы же не хотите, чтобы ваш сайт путали с подобными ресурсами?

Бесплатный хостинг способен быть платным

Подобные уловки провайдеров встречаются редко, но к ним нужно быть готовым. Некоторые «бесплатные» сервисы очень хитро прописывают условия договора предоставления услуг. В конечном итоге оказывается, что бесплатным является лишь тестовый период. Дальше клиенту нужно будет платить за пользование хостингом. И очень часто эти суммы превышают стоимость услуг от ведущих хостеров, которые открыто заявляют о своей ценовой политике.

Другой неприятный сюрприз может заключаться в навязывании дополнительных платных опций. В отличие от подвоха с тестовым периодом, эта практика нашла широкое применение среди условно бесплатных хостинг-провайдеров. Дополнительную плату могут брать за:

использование почтового ящика;

работу базы данных (MySQL);

FTP доступ;

хранение изображений (это существенная часть дискового пространства каждого веб-сайта);

резервное копирование;

подключение собственного домена;

перенос ресурса и т.д.

Прайс на подобные опции, как-правило, завышен, что делает такой «бесплатный» хостинг дорогостоящим удовольствием. В итоге получится, что гораздо дешевле подобрать хостинг среди официально платных провайдеров.

Владелец хостинга может изменить свою политику

Бесплатные хостинг-провайдеры часто отличаются непредсказуемым поведением. Этот факт, естественно, относится не ко всем бесплатным площадкам, однако и не является редкостью. Подобного рода хостинг может неожиданно «испариться». К наиболее частым случаям относятся:

Внезапное окончание пробного бесплатного периода. Хостер, без каких-либо объяснений, меняет бизнес-модель, переводя всех пользователей на платные тарифы. Провайдер неожиданно прекращает работу. Это наихудший вариант, который может привести к полной утрате веб-сайта.

Как вы понимаете, жаловаться в подобных случаях некому, поскольку бесплатные услуги предоставляются без каких-либо гарантий, по принципу «как есть».

Присутствие на сайте рекламных баннеров

Минус, который может смело возглавить список недостатков бесплатных хостингов – это реклама, отображающаяся на страницах ресурса. Бесплатные хостеры зарабатывают благодаря размещению баннеров на сайтах своих клиентов. Рекламные продукты могут присутствовать на главной странице веб-сайта, в шапке, в подвале, не говоря уже о панели управления хостингом, где вас постоянно будут отвлекать от работы.

Реклама на пользовательских сайтах обычно отображается в виде всплывающих окон, либо небольшой строки в нижней или верхней области страницы. Существует высокая вероятность, что эта реклама будет не совпадать с общей тематикой ресурса. Это способно оттолкнуть гостей сайта, создавая впечатление заспамленной рекламной площадки. При этом, прибыль с баннеров получит не владелец онлайн-проекта, а хозяин хостинга.

О WordPress можно забыть

Подавляющее большинство бесплатных хостингов не разрешают установку WordPress. Главная причина кроется в том, что наиболее востребованная CMS нуждается в значительном количестве ресурсов, которое не могут обеспечить бесплатные сервисы. В случае, когда WordPress все-таки разрешается устанавливать, сайт на нем будет работать медленно, с периодическими сбоями. Вас будут постоянно преследовать ошибки и уведомления о недоступности сайта. Они сделают применение бесплатного хостинга для WordPress фактически невозможным.

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