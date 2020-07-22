Покупка автозапчастей через интернет может быть наиболее разумным решением в период неопределённости, вызванной пандемией коронавируса. Такой способ осуществления покупок отлично соответствует принципу социальной дистанции. И несмотря на то, что в настоящее время люди мало путешествуют в силу карантинных ограничений и социальной изоляции и с целью пресечения возможностей контакта с ужасным вирусом, им всё равно приходится время от времени покупать новые запчасти к своим автомобилям для замены узлов и деталей, вышедших из строя.

Автомобили – это средства передвижения, при помощи которых их владельцы ездят за покупками, в банк, к врачу, а также в другие места, которые приходится посещать ради сохранения благополучия. Поэтому крайне важно всегда поддерживать авто в исправном состоянии и быть чётко уверенным в том, что они на ходу. И благодаря системе онлайн-покупок такая возможность есть всегда.

Больше не нужно садиться за руль автомобиля, чтобы поехать и купить новые сальники или сайлентблоки – в интернет-магазинах всегда можно найти все необходимые запчасти. Однако у таких магазинов есть и недостатки. Иногда можно по ошибке получить совсем не ту запчасть, которую заказывали, или же в заказ могут что-то не доложить. Впрочем, этих ошибок можно избежать, следуя нижеизложенным советам.

Изучите терминологию транспортных средств

Изучите автомобиль – Перед покупкой автозапчастей обязательно тщательно изучите все подробности касательно своего транспортного средства. Каждому владельцу необходимо знать модель, марку и год выпуска авто. Всё это важно знать, потому что иногда некоторые компании могут выпускать одновременно две различные модели одного автомобиля. Кроме того автомобили одной и той же модели, выпущенные в разное время, могут комплектоваться различными деталями. Таким образом, заказывая через интернет запчасти к автомобилю, крайне важно знать все мельчайшие подробности о нём. Собрать всю необходимую информацию об автомобиле можно, к примеру, внимательно изучив руководство пользователя. Изучите автомобильную терминологию – Если хотите приобрести идеально подходящую запчасть к автомобилю, будет полезно изучить термины, имеющие отношение к деталям транспортного средства. Это поможет избежать покупки ненужной детали. Зная значение того или иного термина можно сэкономить время. Более того, зная название детали, можно также узнать, как она работает. Чем больше информации знаете о различных деталях, тем легче будет делать покупки. Дважды перечитайте технические характеристики – Перед размещением заказа очень важно внимательно изучить все технические характеристики приобретаемой детали. Ведь даже самая минимальная разница между необходимыми характеристиками и реальными характеристиками купленной запчасти может превратить её в бесполезный хлам. Загляните в руководство пользователя, дабы узнать точное название, терминологию и номер детали. Если после всего этого всё ещё остаются невыясненные моменты, то лучше обратиться за консультацией к продавцу, который поможет разобраться со всеми сомнениями.

Выбирайте магазины с наиболее высоким доверием

Простой поиск в интернете даст множество ссылок на сайты интернет-магазинов, однако всё же стоит поискать среди них магазины с хорошей историей и репутацией – те, которые пользуются доверием многих автомобилистов. Магазин с большим чем у других количеством покупателей, вероятно, будет отличаться большей честностью и более высокой компетентностью продавцов. Вы всегда можете поинтересоваться у своих друзей или старых клиентов конкретного интернет-магазина их опытом работы с ним.

Выбирайте авторизированных дилеров

При покупке любых товаров старайтесь избегать контрафакта. Поддельные товары никогда не доставят такого удовольствия, как продукция оригинальных брендов. Более того – подделки могут причинить вред. Поэтому всегда следует искать авторизированных дилеров конкретных брендов – лишь в таком случае можно быть уверенным в том, что покупается оригинальный продукт.

Поинтересуйтесь вопросами гарантии, а также правилами возврата товара

Если вы покупаете запчасти у официального дилера, на вас распространяется гарантия, предоставляемая производителем приобретаемого продукта – в отличие от покупок в некоторых независимых магазинах. Желательно также поинтересоваться условиями возврата товара. Ведь иногда случаются ошибки при отправке заказанных вещей. Поэтому лучше покупать товары в интернет-магазинах, у которых нет строгой политики «без возврата».

Сравните цены

Порой бывает очень досадно, когда узнаёшь, что товар, купленный в одном интернет-магазине по достаточно высокой цене, можно было купить дешевле в другом интернет-магазине. Впрочем, цены в различных магазинах, расположенных на территории одной страны или в одном регионе, обычно не сильно отличаются. Если заказываете запчасти в интернет-магазине, расположенном в стране, где находится компания-производитель, то стоить они будут меньше. Однако, при этом не стоит забывать о стоимости доставки и прочих платежах.

Заключение

Интернет является крупнейшей площадкой для продажи автозапчастей – как новых, так и б/у. Преимущество онлайн-покупок состоит в том, что их можно совершать, не выходя из дома или офиса. Если вы намерены приобрести через интернет запчасть, уже бывшую в употреблении, то это лучше делать на web-сайте с хорошей репутацией. При покупке автозапчастей ориентируйтесь в первую очередь на качество, а не на цены. Избегайте покупок дешёвых, некачественных деталей, ибо они могут причинить вред вашему автомобилю.

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