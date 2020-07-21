В прошлом году пиратство стоило Италии 1,1 миллиарда евро. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведённого агентством Ipsos по заказу Итальянской федерации по защите аудиовизуального контента (FAPAV).

Негативное влияние пиратства на ВВП Италии составило почти 500 миллионов евро, кроме того, государство потеряло доходы на сумму 200 миллионов евро. Также было потеряно 5 900 рабочих мест.

В 2019 году наибольшей популярностью у пиратов пользовались фильмы (207 случаев пиратства), однако количество случаев пиратства кино-контента снизилось на 34 процента. В то же время пиратство спортивного контента выросло на 38 процентов.

Особое беспокойство вызывает рост количества зрителей, которые смотрят контент с нелегальных IPTV платформ; в конце 2019 года таковых было 10 процентов, а за период карантина их количество выросло почти в два раза – до 19 процентов.

Кроме того возросло использование в качестве каналов для загрузки или доступа к пиратскому контенту приложений для обмена сообщениями (которыми пользуются 5 процентов пиратов) и социальных сетей (17 процентов).

В марте-апреле текущего года – во время карантина, связанного с пандемией Covid-19 – процент пользователей пиратского контента увеличился с 37 до 40 процентов от общей аудитории, а число случаев пиратства увеличилось с 69 миллионов до 243 миллионов.

Спрос на услуги VoD за этот же период увеличился на 73 процента, при этом наиболее популярным жанром стали сериалы (+62 процента).

Положительным моментом является то, что в Италии число подписчиков легальных платформ, предоставляющих доступ к контенту по запросу, увеличилось на 8 процентов, при этом 76 процентов планируют продолжать платить за контент.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.