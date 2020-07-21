Телеканал «Сонце» обратился с открытым письмом к Президенту Украины в связи с давлением со стороны крупнейших медиагрупп. Суть обращения – повлиять на медиагруппы, которые оказывают давление на провайдеров программной услуги с целью заставить «Сонце» закодироваться на спутнике.

Далее приводим текст обращения без правок и редактирования.

Президенту України Зеленському В.О.

Вельмишановний пане Президенте!

Телеканал Сонце є незалежним українським телевізійним мовником. Наш телеканал не належить і не контролюється жодною фінансово-промисловою групою, політичною силою або «олігархом», не підтримував і не підтримує жодної політичної партії. Ми не намагаємося «формувати суспільну думку» чи нав’язувати глядачам певну ідеологію. У нашому ефірі — лише об’єктивні новини і розважальний контент.

Звернутися до Вас нас змушує ситуація на телевізійному ринку, яка останнім часом пришвидшено розвивається у бік «зачистки» медіапростору від таких, як ми, незалежних мовників.

Декілька медіагруп ухвалили скоординоване рішення про кодування свого сигналу, та намагаються примусити незалежних мовників слідувати цьому рішенню. Метою цих медіагруп є обмеження доступу телеглядачів до безкоштовного супутникового сигналу і перерозподіл телевізійної аудиторії на свою користь.

Останні кілька місяців ми отримуємо повідомлення від наших партнерів-операторів телекомунікацій та провайдерів програмної послуги (кабельних операторів) – про тиск з боку представників великих медіагруп. Використовуючи свої важелі впливу, ці представники примушують провайдерів виключити з їхніх мереж телеканал Сонце. В іншому випадку «неслухняних» провайдерів позбавлять прав на ретрансляцію каналів цих медіагруп.

Фактично це є примусом до бойкоту нашого телеканалу за те, що ми обрали вільний спосіб доставки своїх програм до телеглядачів. Мета тиску не приховується – змусити наш та інші незалежні телевізійні канали закодувати свій супутниковий сигнал.

Вважаємо це зухвалою спробою окремих «великих гравців» телевізійного ринку перешкодити діяльності незалежних мовників, що вчиняється із зневагою до конституційного принципу свободи слова, гарантованих законом прав телеглядачів, грубим порушенням законодавства України про телерадіомовлення та умов чесної конкуренції на телевізійному ринку. Результатом буде обмеження доступу українських телеглядачів до безкоштовного якісного телевізійного продукту.

Пане Президенте, Ви продемонстрували українському суспільству, що вважаєте масовий перехід каналів на закодований та платний для українців супутниковий сигнал небезпечним для національного інформаційного простору. У поточних економічних умовах, чим менше українських каналів мовить на супутнику в незакодованому вигляді, тим більше наших глядачів дивиться іноземні супутникові канали. У тому числі і ті, що використовуються для антиукраїнської пропаганди. Заради своїх вузьких бізнес-інтересів, так звані «лідери ринку» не тільки ігнорують законність і зневажають чесну конкуренцію, але й ризикують інформаційною безпекою України.

Ми впевнені, що на ринку мають панувати рівноправні умови та здорова конкуренція. Вільне конкурентне середовище є одним із наріжних каменів ефективної економіки, а в медіасфері в наш час — це ще й питання національної безпеки. Свавілля і беззаконня на медіаринку України – це вкрай небезпечна і тривожна ситуація для держави.

Пане Президенте, ми закликаємо Вас звернути особливу увагу на питання захисту телевізійного ринку, зокрема захисту незалежних ЗМІ та провайдерів програмної послуги від тиску з боку так званих «великих гравців». Ми просимо Вас вжити всі доступні Вам як Голові Держави заходи для захисту інформаційного простору України, права доступу глядачів до інформації та збереження можливості існування на телевізійному ринку українським незалежним мовникам.

З повагою, Колектив телеканалу Сонце