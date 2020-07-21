Инженеры Facebook придумали новый способ прокладки оптоволоконных линий связи. Разработчики совместно с компанией UCL Robotics создали робота, который может справиться с этой задачей, экономя время и деньги, передает NEWSru.com.

Согласно данным, инновационный робот способен осуществлять прокладку оптоволоконных линий нетрадиционным, но более выгодным в плане ресурсов способом. В Facebook решили применить существующую с 80-х годов технологию наматывания интернет-кабелей на электрические провода.

Ранее такой способ было трудно реализовать, поскольку устройства для намотки могут самостоятельно проходить только один пролет, а для перемещения через опору им требуется вмешательство оператора. Робот от Facebook способен решить эту проблему, поскольку может преодолевать препятствия без посторонней помощи.

«Так, конструкция робота, состоящего из центральной вращающейся части с кабелем и навивочной штангой и двух боковых частей, отвечающих за движение робота, позволяет роботу преодолевать опоры и иные препятствия без посторонней помощи. Кроме того, подковообразный магазин для кабеля при вращении почти не смещает центр тяжести робота и вмещает более одного километра кабеля. Для системы также был разработан оптоволоконный кабель, отличающийся повышенной прочностью и меньшим весом по сравнению с обычными оптоволоконными кабелями»,- пишет ресурс.

Отмечается, что в перспективе Facebook планирует использовать нового робота в разных странах. Стоимость прокладки оптоволоконных линий с использованием робота и с учетом всех расходов составит примерно 2-3 доллара за километр.

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