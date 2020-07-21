В этой публикации будет предложено пять различных сценариев, которые должны помочь читателю принять решение относительно того, стоит ли уже сейчас вкладывать деньги в покупку нового ноутбука, или же лучше подождать, пока восстановятся цепочки поставок, нарушенные пандемией.

На протяжении нескольких последних месяцев наблюдается небывалый спрос на ноутбуки в Украине, поскольку на фоне пандемии коронавируса (COVID-19) огромное количество людей перешло на работу из дому.

Принято считать, что в ноутбуках по-прежнему оптимальным образом сочетаются мощность и компактность, обеспечивая пользователю возможность надёжной и продуктивной работы вдали от рабочего места.

Неизбежным следствием такого роста спроса на ноутбуки стали сбои в цепочке поставок, особенно с учётом того, что в ряде стран их производство было практически остановлено из-за COVID-19.

Поэтому возникает закономерный вопрос: А стоит ли покупать ноутбук прямо сейчас?

Ответ на данный вопрос будет зависеть от целого ряда переменных, однако авторы данной публикации постарались проработать пять основных возможных сценариев.

Сценарий 1: У вас нет ни лэптопа, ни ПК

Это, пожалуй, самая очевидная причина для покупки нового ноутбука прямо сейчас. Если вы использовали ПК на работе, а дома пользовались лишь телефоном и телевизором, то рекомендуем приобрести себе лэптоп.

Выбор конкретной модели будет зависеть от того, какую сумму вы готовы потратить.

Впрочем, если у вас имеется хороший, качественный и функциональный планшет, в краткосрочной перспективе вы можете использовать его. Заявление компании Apple о том, что её модель iPad Pro способна заменить собой ноутбук, пожалуй, является самым ярким примером. Однако практически все планшеты имеют опцию Bluetooth, позволяющую подключать к ним внешнюю клавиатуру или мышь. Это, конечно, далеко не идеальное решение, однако теоретически это может стать спасением на ближайшие несколько месяцев.

Сценарий 2: Один ноутбук в доме используется несколькими людьми

Это достаточно распространённая ситуация в домохозяйствах по всему миру. В обычной ситуации покупка двух ноутбуков на семью из четырёх человек может показаться излишней роскошью, однако чередование на одном устройстве работы, школьного обучения и развлечений требует установки чётких графиков – иначе просто не избежать хаоса.

В такой ситуации мы бы рекомендовали как можно скорее покупать новый девайс.

Сценарий 3: Лэптоп не работает должным образом, но выглядит при этом хорошо

Существует множество причин, по которым ноутбук может не работать должным образом. Поэтому непонимание чёткой причины неправильной работы устройства всегда сильно расстраивает.

Если ноутбук перестал заряжаться, порты ничего не распознают, или же экран стал чёрным, у вас определённо возникнет желание бежать в магазин и покупать новое устройство.

Однако мы рекомендуем проявлять осторожность и вкладывать деньги лишь в то, что вы точно можете себе позволить купить без особого ущерба для бюджета. На рынке есть множество отличных бюджетных устройств, которые гарантированно помогут решать все необходимые задачи, и вы можете получить отличное устройство без ущерба для своего банковского счёта.

Возможно также, что вы захотите отремонтировать проблемный лэптоп – ведь в интернете можно найти множество советов и рекомендаций. В частности, специальные руководства по ремонту ноутбуков, которые перестали включаться или отображают чёрный экран.

Сценарий 4: Устройство нуждается в ремонте

Если вы перепробовали множество потенциальных решений возникшей неисправности, но при этом ни одна из них не принесла должного результата, вам, возможно, придётся обратиться к профессионалу, чтобы он занялся ремонтом вашего устройства.

Возможно, опыт и технические возможности помогут специалистам найти быстрое и относительно недорогое решение проблемы – даже если вам кажется, что всё пропало. Собственно, многие мастера берутся за работу лишь в том случае, если они уверены, что смогут решить проблему.

В зависимости от того, где вы живёте, вы можете столкнуться с определёнными «карантинными» ограничениями, мешающими прямому контакту с мастером. Однако, всегда можно отправить проблемный ноутбук в мастерскую, используя специальные почтовые службы. Это означает, что для работы в период ремонта основного ноутбука вам может понадобиться «резервное» устройство. И это то, над чем стоит подумать.

Сценарий 5: Устаревший ноутбук, которому вскоре может понадобиться замена

Это перекликается с личной ситуацией автора данной публикации. Лэптопу, которым он пользуется, уже почти шесть лет, и несмотря на то, что до сих пор он служил владельцу верой и правдой, возраст устройства потихоньку начинает давать о себе знать.

Разумеется, встал вопрос о замене ноутбука – и, в частности, о том, какую модель выбрать:

совместимую с Mac;

совместимую с Windows.

Наше мнение заключается в том, что если лэптопом можно пользоваться ещё на протяжении нескольких месяцев, если на нём ещё регулярно обновляются программы, стоит подождать. Со временем рынок успокоится, что даст возможность принять более взвешенное решение.

Если вас всё ещё вполне удовлетворяет существующее устройство – рекомендуем его оставить. Но если его использование негативно влияет на производительность труда – значит, видимо, пришло время купить новый.

Еще одна вещь, которую следует учитывать, это то, не планируете ли вы сменить профессию в ближайшем будущем. Возможно, ваш надёжный ноутбук для бизнеса теперь окажется излишне крутым, или наоборот – лёгкий ультрабук просто не сможет справляться с возлагаемыми на него задачами.

Оба эти случая говорят в пользу покупки нового устройства, но, возможно, стоит всё же подождать, если в краткосрочной перспективе вы будете со всем управляться без особых проблем.

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