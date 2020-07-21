Президент ответил на анти-5G петицию

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о запрете 5G. Глава государства заявил, что связь технологии пятого поколения с коронавирусом и любыми другими болезнями никак не доказана, передает Фокус.

Как отметил Президент, в то время, как появился коронавирус, большинство стран мира не имели (и не имеют сейчас) технологии 5G.

«На момент появления COVID-19 большинство стран не имело и в настоящее время не имеют сетей 5G. Следовательно, они даже теоретически не могли способствовать распространению COVID-19», – сообщается на сайте главы государства.

Кроме того, по словам Владимира Зеленского, ВОЗ провел множество исследований, в результате которых так и не удалось установить вредное влияние беспроводных технологий на здоровье человека.

Напомним, в прошлом месяце петиция против внедрения 5G на сайте президента набрала 25 000 голосов. Авторы петиции просят не внедрять в Украине связь пятого поколения из-за ее якобы негативного влияния на здоровье.

Недавно учёные проверили воздействие радиоволн 4G и 5G на рыбах. Специалисты установили, что радиоволны частотой 3,5 ГГц практически безвредны.

Ещё ранее американские исследователи представили окончательные данные анализа отчётов о воздействии 5G на здоровье человека. Учёные признали все теории о негативном влиянии технологии фейком.

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