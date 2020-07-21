Nokia представила программное обеспечение, позволяющее модернизировать сеть до стандарта 5G

Компания Nokia – известный производитель оборудования для мобильной связи из Финляндии – представила программное обеспечение, используя которое мобильные операторы смогут модернизировать свои станции стандарта 4G для поддержки технологии 5G без посещения вышки или замены оборудования.

В компании надеются на то, что данное программное обеспечение поможет обойти конкурентов из Huawei и Ericsson в борьбе за новых клиентов, поскольку данное технологическое решение позволит мобильным операторам сэкономить денежные средства.

«Это решение позволит телекоммуникационной отрасли сэкономить десятки миллиардов евро, которые в противном случае пришлось бы потратить на разработку проектной документации и проведение монтажных работ на объектах», – говорится в пресс-релизе компании Nokia.

В компании Nokia заявляют, что на момент выпуска программного обеспечения модернизацию можно было провести примерно на миллионе базовых станций. К концу года их количество вырастет до 3.1 миллиона, а к 2021 – до более чем 5 миллионов.

«Модернизируя существующие радиоэлементы с помощью программного обеспечения, компания Nokia помогает оптимизировать процесс преобразования частотного спектра 4G для нужд 5G», – заявляют в компании.

Компания Nokia первой среди крупных производителей телекоммуникационного оборудования взяла на себя обязательство добавить в свои продукты открытые интерфейсы, и данная тенденция позволит программному обеспечению играть центральную роль в мобильных сетях будущего.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.