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Nokia представила программное обеспечение, позволяющее модернизировать сеть до стандарта 5G

Борис Скуратовский
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5G

Компания Nokia – известный производитель оборудования для мобильной связи из Финляндии – представила программное обеспечение, используя которое мобильные операторы смогут модернизировать свои станции стандарта 4G для поддержки технологии 5G без посещения вышки или замены оборудования.

В компании надеются на то, что данное программное обеспечение поможет обойти конкурентов из Huawei и Ericsson в борьбе за новых клиентов, поскольку данное технологическое решение позволит мобильным операторам сэкономить денежные средства.

«Это решение позволит телекоммуникационной отрасли сэкономить десятки миллиардов евро, которые в противном случае пришлось бы потратить на разработку проектной документации и проведение монтажных работ на объектах», – говорится в пресс-релизе компании Nokia.

В компании Nokia заявляют, что на момент выпуска программного обеспечения модернизацию можно было провести примерно на миллионе базовых станций. К концу года их количество вырастет до 3.1 миллиона, а к 2021 – до более чем 5 миллионов.

«Модернизируя существующие радиоэлементы с помощью программного обеспечения, компания Nokia помогает оптимизировать процесс преобразования частотного спектра 4G для нужд 5G», – заявляют в компании.

Компания Nokia первой среди крупных производителей телекоммуникационного оборудования взяла на себя обязательство добавить в свои продукты открытые интерфейсы, и данная тенденция позволит программному обеспечению играть центральную роль в мобильных сетях будущего.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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