Sony закрыла завод по выпуску Blu-Ray дисков в России. Причиной стало снижение популярности физических носителей на фоне цифровых копий, передает Mobile-review.

Согласно данным, завод в городе Боровске Калужской области был построен в 2006 году, а в 2011 году его приобрела компания Sony. Завод производил Blu-Ray диски с фильмами и играми для PlayStation.

Однако теперь компании не выгодно содержать такое производство, поскольку все больше пользователей предпочитают цифровые копии игр. В связи с этим продажи копий на физических носителях стремительно падают.

Напомним, еще в апреле прошлого года Американская кинематографическая ассоциация (MPAA) говорила о том, что популярность физических видео-носителей стремительно падает по всему миру. Процветание стриминговых сервисов привело к значительному снижению доходов рынка DVD и Blu-ray.

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