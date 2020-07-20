Специалисты обнаружили в сети незащищенный сервер с конфиденциальной информацией о пользователях бесплатных VPN. В открытом доступе оказались данные более чем 20 миллионов людей, передает Лига.Tech.

Сообщается, что в базе данных содержится информация о пользователях сервисов UFO VPN, Fast VPN, Free VPN, Super VPN, Flash VPN, Secure VPN и Rabbit VPN. В ней можно найти электронные адреса, незашифрованные пароли, IP- и домашние адреса пользователей, данные о моделях их смартфонов и идентификаторы устройств.

Данная ситуация говорит о том, что большинство VPN-сервисов пренебрегают правилами безопасности и конфиденциальностью своих пользователей. Хотя все сервисы утверждают, что не требуют регистрации и не фиксируют активность юзеров.

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