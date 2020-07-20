Vodafone стал оператором с самым быстрым мобильным интернетом 3G/4G по итогам первого полугодия 2020 года. Впервые лидерство в данном рейтинге утратил Киевстар, сообщает пресс-служба.

Тестирование проводила французская компания nPerf. Оценка основывалась на результатах тестов скорости загрузки и выгрузки, задержки, просмотра и потоковых тестов.

Самые высокие результаты среди мобильных операторов показал Vodafone. Средняя скорость загрузки в сети оператора составила 19 Мбит/с, скорость выгрузки – около 9 Мбит/с, задержка – менее 50 мс.

«Таких результатов удалось добиться за счет модернизации сетей, которую Vodafone активно проводит для наращивания емкости сети 4G в ряде областей Украины. Так, в столице Vodafone успешно провел тестирование и запустил на сети 4G оборудование новой линейки AirScale – оборудование следующего поколения от Nokia, готовое к работе с 5G. При этом удалось достичь рекордной скорости передачи данных – 525 МБит/сек», — сказано в пресс-релизе.

Напомним, по итогам 2019 года оператором с самым быстрым мобильным интернетом стал Киевстар. Он опередил Vodafone и lifecell, набрав свыше 56 тысяч баллов speed-test.

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