Телеканал M2 запускает объединенную реальность. В эфире канала появятся виртуальные ведущие, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, такое нововведение стало возможным благодаря сверхсовременному игровому движку Unreal Engine. Инструменты Unreal Engine могут не только взаимодействовать с объединенной реальностью, но и изменять ее.

«Виртуальный продакшн позволяет М1 и М2 интуитивно планировать и снимать

продукт с трехмерной графикой. Режиссерская группа получила возможность

использовать свое видение и создавать проекты нового формата в режиме

реальной съемки, фактически управляя “прорисованными” пространством и

героями», — говорит специалист по виртуальному производству Сергей Лукьянец.

Отмечается, что теперь в эфире M2 будут присутствовать виртуальные ведущие, над созданием которых работали самые квалифицированные специалисты MR-отрасли.

Напомним, в конце прошлого года М1, входящий наряду с телеканалом М2 в холдинг StarLightMedia, запустил три новых канала — M1 CLASSIC, M1 HITS и M1 HIP-HOP. Каналы распространяются в сети интернет.

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