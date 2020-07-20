Телекоммуникационная компания TENET запустила для абонентов новую услугу – аналоговое телевидение через «оптику». Сегодня сервис работает в тестовом режиме. Об этом корреспонденту Mediasat сообщили в пресс-службе оператора.

«В линейке предложений TENET кроме цифрового появилось… аналоговое ТВ. Шаг назад? Нет! Появилась техническая возможность подключать аналоговое телевидение через ˝оптику˝», – говорится в сообщении компании.

Таким образом, абоненты получили доступ к телевидению в хорошем качестве без необходимости покупать любое дополнительное оборудование к своему старому телевизору. Конечно, таким абонентам не доступны все сервисы цифрового телевидения. Также им доступно к просмотру не более 80-90 каналов.

В TENET уверяют, что покупатели на такую услугу есть. Уже сейчас аналоговое телевидение подключают бизнес-абоненты – отели и рестораны. Около 15% новых абонентов среди гостиниц и ресторанов подключаются именно через аналог.

«Ещё 5-10 лет назад гостиницы строили свои внутренние сети под аналог. Сегодня у них есть выбор – либо потратить кучу денег и полностью перестроить свою сеть или просто подключить аналоговое ТВ», – добавляет руководитель отдела маркетинга и продаж компании TENET Александр Коршак.

Осенью текущего года оператор обещает полноценно запустить «старую новую» услугу для физических лиц.

Напомним, в 2017 году TENET запустил бесплатный Wi-Fi в Одессе и ряде городов области. А в ноябре 2019 года компания присоединилась к Телекомпалате Украины.

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