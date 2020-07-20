Китайская авиакомпания предложила пассажирам доступ к спутниковому интернету на скорости 100 Мбит/сек

Авиакомпания «Qingdao Airlines» в рамках сотрудничества с компанией China Satcom, которой принадлежит спутник CS-16 (обладающий опцией высокой пропускной способности), начала предлагать пассажирам своих авиарейсов доступ к развлечениям во время полёта, а также – к широкополосному Интернету на скорости более 100 Мбит/сек.

Во время состоявшегося 7-го июля авиарейса по маршруту Циндао – Чэнду впервые в истории Китая имело место использования спутникового канала в Ka-диапазоне для обеспечения на борту самолёта доступа к высокоскоростному широкополосному Интернету. При этом скорость передачи данных превысила отметку в 100 Мбит/сек.

Авиакомпания использует технологию, разработанную компанией Gilat, а также модем Taurus производства этой же компании.

«Мы все в компании Gilat чрезвычайно рады тому, что наши давние партнёры из компаний China Satcom и FTS выбрали именно нас. Мы очень довольны результатами совместных усилий, направленных на интеграцию нашего проверенного модема – Taurus, который поможет «открыть» китайское небо для широкополосной связи, – говорит менеджер компании Gilat по развитию бизнеса на китайском рынке Юань Си. – В компании Gilat рассматривают Китай как стратегическую территорию, и данный успешный проект станет ещё одной важной вехой в реализации видения руководства компании принципов развития повсеместного качественного широкополосного доступа к Интернету по всему миру. Мы рассчитываем на дальнейшее сотрудничество с нашими стратегическими партнёрами, чтобы совместно использовать преимущества многомиллионного китайского рынка IFC».

Тем временем Китай также работают над созданием группировки спутников, находящихся на низкой околоземной орбите. Проект реализуется при участии государственных и частных компаний. По сообщению газеты South China Morning Post, все эти проекты развития «новой инфраструктуры» получат мощную государственную поддержку.

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