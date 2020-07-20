Домой Интернет Китайская авиакомпания предложила пассажирам доступ к спутниковому интернету на скорости 100 Мбит/сек

Китайская авиакомпания предложила пассажирам доступ к спутниковому интернету на скорости 100 Мбит/сек

Борис Скуратовский
-
ПОДЕЛИТЬСЯ
Qingdao Airlines
Фото: CGTN

Авиакомпания «Qingdao Airlines» в рамках сотрудничества с компанией China Satcom, которой принадлежит спутник CS-16 (обладающий опцией высокой пропускной способности), начала предлагать пассажирам своих авиарейсов доступ к развлечениям во время полёта, а также – к широкополосному Интернету на скорости более 100 Мбит/сек.

Во время состоявшегося 7-го июля авиарейса по маршруту Циндао – Чэнду впервые в истории Китая имело место использования спутникового канала в Ka-диапазоне для обеспечения на борту самолёта доступа к высокоскоростному широкополосному Интернету. При этом скорость передачи данных превысила отметку в 100 Мбит/сек.

Авиакомпания использует технологию, разработанную компанией Gilat, а также модем Taurus производства этой же компании.

«Мы все в компании Gilat чрезвычайно рады тому, что наши давние партнёры из компаний China Satcom и FTS выбрали именно нас. Мы очень довольны результатами совместных усилий, направленных на интеграцию нашего проверенного модема – Taurus, который поможет «открыть» китайское небо для широкополосной связи, – говорит менеджер компании Gilat по развитию бизнеса на китайском рынке Юань Си. – В компании Gilat рассматривают Китай как стратегическую территорию, и данный успешный проект станет ещё одной важной вехой в реализации видения руководства компании принципов развития повсеместного качественного широкополосного доступа к Интернету по всему миру. Мы рассчитываем на дальнейшее сотрудничество с нашими стратегическими партнёрами, чтобы совместно использовать преимущества многомиллионного китайского рынка IFC».

Тем временем Китай также работают над созданием группировки спутников, находящихся на низкой околоземной орбите. Проект реализуется при участии государственных и частных компаний. По сообщению газеты South China Morning Post, все эти проекты развития «новой инфраструктуры» получат мощную государственную поддержку.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Понравилось нас читать?

ПОДЕЛИТЬСЯ
Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА