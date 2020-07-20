Киевстар запускает новый тариф для людей старшего возраста, активно пользующихся интернетом. Об этом сообщает пресс-служба.

Согласно данным, в новом тарифе «Интернет для родителей» абонентам предлагают 6000 Мб мобильного интернета, безлим на популярные социальные сети и мессенджеры и возможность пользоваться фиксированным интернетом без доплаты. Кроме того, включен безлим для звонков в сети Киевстар и 60 минут на номера других операторов и за рубеж.

«После запуска тарифа только для звонков, мы получили много положительных отзывов от людей почтенного возраста. Сейчас тарифом «Звонки для родителей» уже пользуется более 100 000 клиентов. Но были и те, кто просил более доступный по цене тариф с мобильным и фиксированным интернетом. Поэтому мы решили развивать линейку тарифов для людей от 60 лет, в которых стоимость будет меньше, чем в большинстве других коммерческих предложениях», – рассказал директор по маркетингу Киевстар Павел Даниман.

Отмечается, что подключить новый тариф могут абоненты Киевстар в возрасте от 60 лет, которые пользуются услугами оператора не менее трёх месяцев. Стоимость тарифа составляет 100 грн.

Напомним, в январе Киевстар запустил тарифный план «Звонки для родителей», для абонентов старшего возраста. Тариф рассчитан на тех, кто пользуется только голосовой связью и не нуждается в услугах мобильного интернета.

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