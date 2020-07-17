SpaceX набирает бета-тестеров для испытания работы высокоскоростного интернета Starlink. Потенциальные тестеры сообщили некоторые подробности касательно того, как будет проходить тестирование, передает Хайтек+.
Согласно данным, в качестве зоны испытания был избран север США, южная часть Канады. Закрытое тестирование начнется уже в ближайшие недели.
Все участники испытания получат комплект оборудования, состоящий из маршрутизатора, одобренного FCC, спутниковой антенны и крепления. SpaceX берет на себя все расходы, пользователи будут платить только по 1 доллару для поддержания биллинговой системы.
Отмечается, что всем тестерам придется следовать инструкциям очень точно, поскольку на данном этапе спутники Starlink смогут обеспечивать доступ к интернету только между 44 и 52 градусами северной широты. В компании уточнили, что соединение сначала может показаться нестабильным, ведь все ещё работают над оптимизацией сети.
Напомним, SpaceX сообщила о готовности принимать заявки на тестирование после того, как отправила в космос девятую партию спутников Starlink. На данный момент компания запустила 540 спутников Starlink, но некоторые вышли из строя или были отключены от общей сети.