Vodafone представил рейтинг областей Украины по популярности социальных сетей. Об этом сообщает пресс-служба.

Рейтинг представлен в виде карты, каждая область которой окрашена в определенный цвет. Цвета совпадают с цветом значка наиболее используемой в этом регионе соцсети.

Viber – сиреневый;

WhatsApp – зеленый;

Telegram – голубой;

Instagram – вишневый;

Facebook– синий;

YouTube– красный;

TikTok – черный;

Likee – розовый;

Snapchat – желтый.

«Рейтинг составлен по результатам оценки среднего объема трафика сервиса на каждого пользователя, проживающего в данном регионе. Чтобы максимально снизить погрешность, специалисты компании исключили населенные пункты с незначительным количеством пользователей соцсети или мессенджера», — сказано в пресс-релизе.

Итак, наибольшее количество трафика Viber зафиксировано в Одесской области. Наибольшее число пользователей WhatsApp — в Херсонской области, а Telegram — в Киевской.

В свою очередь Instagram является самой популярной соцсетью в Ровенской области, а Facebook — в Винницкой. Наиболее активно смотрят YouTube в Житомирской области. Здесь же зафиксирован и наибольший трафик TikTok.

Что касается Likee, самой «розовой» областью стала Днепропетровская. А самые активные пользователи Snapchat проживают в Волынской области.

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