Vodafone представил рейтинг областей Украины по популярности социальных сетей. Об этом сообщает пресс-служба.
Рейтинг представлен в виде карты, каждая область которой окрашена в определенный цвет. Цвета совпадают с цветом значка наиболее используемой в этом регионе соцсети.
- Viber – сиреневый;
- WhatsApp – зеленый;
- Telegram – голубой;
- Instagram – вишневый;
- Facebook– синий;
- YouTube– красный;
- TikTok – черный;
- Likee – розовый;
- Snapchat – желтый.
«Рейтинг составлен по результатам оценки среднего объема трафика сервиса на каждого пользователя, проживающего в данном регионе. Чтобы максимально снизить погрешность, специалисты компании исключили населенные пункты с незначительным количеством пользователей соцсети или мессенджера», — сказано в пресс-релизе.
Итак, наибольшее количество трафика Viber зафиксировано в Одесской области. Наибольшее число пользователей WhatsApp — в Херсонской области, а Telegram — в Киевской.
В свою очередь Instagram является самой популярной соцсетью в Ровенской области, а Facebook — в Винницкой. Наиболее активно смотрят YouTube в Житомирской области. Здесь же зафиксирован и наибольший трафик TikTok.
Что касается Likee, самой «розовой» областью стала Днепропетровская. А самые активные пользователи Snapchat проживают в Волынской области.