Netflix обнародовал список десяти своих самых популярных фильмов за два года. Особым спросом среди зрителей пользуются боевики р триллеры с участием знаменитых актеров, передает Газета.ua.

Согласно данным, при подсчёте учитывалось количество просмотров, набранное фильмом за две недели после премьеры. Просмотр засчитывался, если зритель включил картину хотя бы на две минуты.

«Так, лидером стала «Операция по спасению» с Крисом Хемсвортом в главной роли. Боевик посмотрели 99 млн домохозяйств. В топ-3 также вошли «Птичий короб» с Сандрой Буллок — 89 млн домохозяйств и «Правосудие Спенсера» с Марком Уолбергом — 85 млн домохозяйств», — пишет ресурс.

Кроме того, одними из самых просматриваемых фильмов стали: «Призрачная шестерка» (83 млн), «Загадочное убийство» (73 млн), «Ирландец» (64 млн), «Тройная граница» (63 млн), «Не та девушка» (59 млн), «Платформа» (56 млн) и «Идеальное свидание» (48 млн).

Подсчет показал, что больше всего зрители отдают предпочтение боевикам и триллерам с участием знаменитостей. Также немалая часть аудитории Netflix выбирает для просмотра комедии.

Напомним, в феврале у Netflix появилась новая функция. Видеосервис начал составлять для своих зрителей топ-10 самых популярных своих проектов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.