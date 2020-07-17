Facebook готовится открыть внутри своей социальной сети платформу для размещения музыкальных клипов. Запуск намечен на 1 августа 2020 года, передает 3Dnews.

Как сообщалось ранее, Facebook вела переговоры с крупнейшими музыкальными лейблами (Universal Media Group, Sony Music и Warner Music Group) ещё с прошлого года. Звукозаписывающие компании заинтересованы в сотрудничестве с Facebook и создании альтернативы YouTube, поскольку последняя, по из мнению, недостаточно платит за использование лицензионного контента.

Сейчас администраторы Facebook связываются с владельцами страниц музыкальных исполнителей. Музыкантам предлагают активировать новую функцию, благодаря которой из клипы будут автоматически добавляться на новую платформу.

«Музыкантам не потребуется вручную загружать новые видео или даже предоставлять ссылки на них. Вместо этого предлагается активировать новую настройку, давая тем самым согласие на автоматическое размещение клипов внутри музыкальной платформы. В результате будет формироваться библиотека, состоящая из официальных записей какой-либо группы или исполнителя и клипов с их непосредственным участием. После активации новой функции авторы будут иметь возможность редактирования или удаления своих записей с платформы», — пишет ресурс.

Отмечается, что запуск платформы Facebook может стать серьезной проблемой для YouTube. Ведь до этого популярнейший видеохостинг владел 46 % глобального рынка потоковой музыки, за исключением Китая.

Напомним, в феврале сама Google запустила новый видеосервис наподобие YouTube. Однако, в отличие от своего знаменитого предшественника, в Tangi можно делиться только обучающими видео.

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